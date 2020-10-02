شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يرحب بإيهاب المباركي بعد انتقاله لدجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، على الترحيب بمواطنه إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى، فى القاهرة، عقب توقيع الأخير على عقود انضمامه لصفوف فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الترجى.

وظهر ساسى فى الصورة التى نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، رفقة حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الجديد للزمالك وإلى جانبهما المباركى الذى انضم بشكل رسمى لصفوف وادى دجلة.

واستعرض الموقع الرسمي لنادى الزمالك، لقطات من مران الفريق الذى أقيم اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة، التى ستقام يوم الإثنين المقبل، على ستاد الإسماعيلية، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، ولم يظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض خلال الصور التى استعرضها موقع النادى الرسمى عبر صفحته على موقع "فيس بوك" أو "تويتر"، حيث يغيب اللاعب عن المواجهة المقبلة أمام سموحة للإيقاف بعد طرده بالأمس فى مباراة المصرى وبسؤال مصدر مقرب من اللاعب أوضح إنه سيغادر القاهرة غداً من أجل الانضمام لمنتخب بلاده.

وأدى لاعبو الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة المصرى البورسعيدى، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث خاض اللاعبين التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.

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فيما خضع المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة، كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى التدريبات الجماعية للأبيض، بعدما غاب عن مباراة المصرى بالأمس بسبب شعوره بالاجهاد.

فيما عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين فى مباراة المصرى أمس وذلك قبل انطلاق المران واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفنى عن بعض الأمور الفنية فى المباراة.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو على عقد جلسة فنية مع طارق حامد على هامش المران ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.

ومن ناحية أخرى، حرص أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على حضور مران اليوم ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة، والتى ستجمع الفريقين مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، مطالبا الجميع بالتركيز فى المباريات خاصة وأن الفريق هدفه حصد البطولات محليا وإفريقيًا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد فوزه على المصرى، متفوقًا على بيراميدز والمقاولون العرب أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث حصد الأبيض 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.