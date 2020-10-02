شكرا لقرائتكم نتائج الجولة الثالثة من دوري مرتبط اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم، الجمعة، مواجهات قوية فى ثالث جولات دورى كرة اليد المرتبط للموسم المحلى 2020 / 2021 ، لمواليد 2002، على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية، حيث شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ، الجزيرة على الطيران 22/21 وسموحة على أسيوط الرياضى 35 /17 ، فيما تعادل هليوبوليس مع طلائع الجيش 21 /21 .

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، الأهلى على المعادى 41/23 والشمس على الزهور 27/ 20 والأوليمبى على بورسعيد 24/21 ، وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يومى 12و 13 نوفمبر المقبلين موعداً لإقامة نهائيات دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 / 2020 بالرغم من بدء بطولة الموسم الجديد 2020 / 2021 ، حيث تم إخطار الأندية بالموعد المحدد لاستكمال المنافسة.

وتشهد جولة 12 نوفمبر لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين ، طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى و الأهلى مع الزمالك .

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.