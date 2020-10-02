شكرا لقرائتكم رابيد تيست للاعبي المقاولون اليوم استعدادا للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع طاهر محمد طاهر ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الجمعة، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة المقاولون مع الأهلى، والتى تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يسعى ذئاب الجبل إلى مواصلة العروض القوية بعد الفوز على نادى مصر فى الجولة الماضية بسداسية نظيفة.

ويعتبر طاهر محمد طاهر أول صفقات الأهلى الصيفية، ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الجارى مع المقاولون.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، من تحقيق الهدف المنتظر منذ بداية الموسم الجارى، بحصد المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام للمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، وذلك بعد الفوز العريض الذى حققه ذئاب الجبل بالجولة 30 على حساب نادى مصر بسداسية نظيفة، وبات المقاولون يحتاج إلى 5 نقاط فقط لحسم البقاء مع الكبار والوصول إلى 57 نقطة، علماً بأن أقرب منافسيه وهو إنبى صاحب المركز الخامس برصيد 44 لن يتخطى حاجة الـ 56 نقطة إذا فاز فى مبارياته الأربعة المتبقية.

Advertisements

ويتبقى للمقاولون 4 مباريات فاصلة فى الموسم الجارى، ستكون أمام فرق، الأهلى، طنطا، إنبى، وأخيراً بيراميدز.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة الاحتفالات بالفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل على نادى مصر بسداسية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما أمس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، استعداداً لمواجهة النادى الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 52 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 30 جولة، حيث فاز المقاولون فى 15 مباراة وتعادلوا فى 7 مباريات وخسروا 8 وسجل لاعبو المقاولون 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 آخرين.