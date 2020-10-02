شكرا لقرائتكم تعرف على سر سفر حسين الشحات الى إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى السفر الى العاصمة الانجليزية لندن للتعاقد مع أحد الشركات الخاصة بتصميمات الملابس خلال المرحلة المقبلة وذلك لاختيار بعض الموديلات الذى يتم تنفيذها فى أحد الاعمال الخاصة باللاعب.

وعاد حسين الشحات الى المشاركة فى المباريات مع الاهلى بصفة أساسية عقب الجراحة التى أجرها اللاعب مؤخرا أستعدادا لملاقة مباراة الوداد المغربى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة، كما يلعب الرجاء مع الزمالك، فى نفس الدور، وتقام مباراة الذهاب 18 أكتوبر فى المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب فى مصر، يوم 24 من نفس الشهر.