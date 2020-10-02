توتنهام يستعير البرازيلي فينيسيوس من بنفيكا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس على سبيل الإعارة لموسم واحد من بنفيكا. وتقاسم فينيسيوس صدارة هدافي الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 18 هدفا في 32 مباراة. وأنهى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الموسم الماضي برصيد 24 هدفا وصنع 13 في 46 مباراة خاضها في كل المسابقات. Advertisements وأكد بنفيكا أن توتنهام سيدفع ثلاثة ملايين يورو لاستعارة اللاعب بينما يملك النادي اللندني أيضا خيار شراء فينيسيوس نهائيا مقابل 45 مليون يورو في نهاية الموسم. وتكلل هذه الصفقة جهود المدرب جوزيه مورينيو للبحث عن هداف لمساعدة نجم الفريق هاري كين بعد بداية مهتزة للموسم الجديد. وتأهل توتنهام لدور المجموعات في الدوري الأوروبي وبلغ دور الثمانية في كأس الرابطة لكنه حصد أربع نقاط فقط من أول ثلاث مباريات في الدوري الممتاز.

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