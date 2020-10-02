شكرا لقرائتكم النصر يسعى لتحقيق الحلم الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث النصر عن وضع قدمه في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بنظام المسابقة الجديد حينما يلاقي نظيره بيرسبوليس الإيراني على ستاد جاسم بن حمد في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ويأمل النصر في مواصلة رحلة البحث عن لقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، حيث إنها المسابقة التي استعصت على أصفر العاصمة السعودي.

وسبق للنصر أن حقق لقبين آسيويين في عام 98 حينما توج بلقب كأس الكؤوس وأكملها بتحقيقه لقب كأس السوبر ليتأهل لمونديال الأندية الأول عام 2000.

وشارك النصر في نسختين لدوري الأبطال بنظامها القديم حيث كانت الأولى عام 96 ووصل الفريق للنهائي الذي خسره بهدف نظيف أمام ضيفه سيونغنام الكوري الجنوبي، ليشارك في البطولة التي تلتها ويخرج مبكراً.

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ومع تغيير نظام البطولات الآسيوية عام 2003 شارك النصر في 5 نسخ، ونجح بالوصول للدور ثمن النهائي في مشاركته الأولى بنسخة 2011 حينما خرج على يد ذوب آهن الإيراني.

وخرج النصر من دور المجموعات في نسختين متتاليتين عامي 2015 و2016، ليعود ويتأهل للدور ثمن النهائي في النسخة الماضية حينما خرج على يد السد القطري بخسارته بمجموع المباراتين 4-3.

ووضحت رغبة النصر الملحة بتحقيق اللقب القاري والتأهل لمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه قبل استئناف المسابقة بعدما أبرمت إدارته عدداً كبيراً من الصفقات أبرزها الأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب عبدالمجيد الصليهم وعبدالفتاح عسيري وعلي لاجامي والحارس أمين بخاري.

وفي المقابل يسعى بيرسبوليس لتكرار إنجازه الذي حققه عام 2018 حينما وصل لنهائي المسابقة والذي خسره من أمام كاشيما انتلرز الياباني بعد خسارته ذهاباً 2-صفر، وتعادله سلبياً في مواجهة الإياب.

وسبق لبيرسبوليس أن وصل للدور نصف النهائي في نسخة 2017 حينما خرج على يد الهلال السعودي بعد خسارته بمجموع المباراتين 6-2.