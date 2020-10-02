شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 2 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 2 / 10 / 2020، العديد من الأخبار والمشاهد الهامة التى جاء فى مقدمتها استئناف الفريق الأبيض لتدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء الإثنين المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وشهدت عودة طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، للتدريبات بعد غيابه عن مباراة الأمس أمام المصرى البورسعيدى، فى الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وذلك لشعوره بالاجهاد، ويرصد ”الخليج 365” أبرز أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 2 / 10 / 2020..

مران الزمالك.. عودة طارق حامد.. تأهيل أوناجم.. وجلسة لباتشيكو

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة المصرى البورسعيدى، تدريبات استشفائية على هامش المران الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث خاض اللاعبين التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.

لاعبو الزمالك يدعمون فرجانى ساسى بعد أحداث مباراة المصرى

حرص لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على دعم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعدما ترددت أنباء حول العقوبة المتوقعة ضد اللاعب، وذلك بعد محاولة فرجانى الاعتداء على أمين عمر حكم مباراة الأبيض أمام المصرى أمس، الخميس، وتعرض التونسى فرجانى ساسى، للطرد فى مباراة المصرى، فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعدما اعترض على الحكم فى إحدى الكرات ليشهر له الحكم أمين عمر بطاقة صفراء ثم استمر اللاعب فى الانفعال وقام بالتوجه إلى الحكم وخلع سماعة الأذن الخاصة به ليقوم الحكم بطرده .

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كارتيرون يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تفاوضه مع "ساسى" لضمه للتعاون السعودى

أوضح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك والتعاون السعودى، لـ"الخليج 365"، حقيقة اهتمامه فى الوقت الحالى بضم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض إلى التعاون السعودى، خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى عدد من لاعبى الفريق الأبيض بعد التقارير المختلفة حول هذه المسألة، حيث قال كارتيرون فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"بالطبع لا". وتابع باتريس كارتيرون فى تصريحاته المتقضبة:"الزمالك الآن يستعد لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وبالتالى لا يوجد أي تفاوض من جانبى"، وذلك بعد التقارير المختلفة التى انتشرت حول المسألة بفتح التعاون تفاوض رسمى مع الزمالك حول ضم الدولى التونسى فى الساعات الماضية والذى أكدت إدارة النادى الأبيض عدم حدوثه ثم أجاب كارتيرون لليوم السابع بأنه لم يقوم بالتفاوض مع الدولى التونسى.

الزمالك يستعيد ياسين مرعى بعد المشاركة مع منتخب الشباب أمام الشرطة

انتظم ياسين مرعى، مدافع الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت على ملعب النادى، اليوم الجمعة، بعد مشاركته فى شوطا مع منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين، فى مواجهة اتحاد الشرطة، التى أقيمت بالأمس، وانتهت لصالح المنتخب بثنائية مقابل هدف، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة وأحرز هدف الشرطة الوحيد إسلام عادل فيما أحرز الثنائى عبد الرحمن عشرى وحسام حسن لمنتخب مصر من ضربتى جزاء، فى إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا فى مارس المقبل.