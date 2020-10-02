شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع سموحة فى الوقت القاتل بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلى فى اقتناص نقطة التعادل القاتلة من سموحة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، لتنتهى المباراة بهدف لكل منهما، حيث تقدم رجب نبيل، لسموحة فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فى الشوط الأول للمباراة، عن طريق ركلة ركنية لصالح فرق سموحة من جهة اليمين نفذها ناصر ماهر عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رجب نبيل برأسية من أعلى نقطة سكنت شباك الدراويش بعد خروج خاطىء من الحارس محمد فوزى، فيما تعادل عبد الرحمن مجدى، للدراويش، فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فى المباراة.

ولم يشهد الشوط الأول من مباراة سموحة والإسماعيلى أى خطورة باستثناء الهدف الذى احرزه الفريق السكندرى فى نهايته بعدما اقتصرت الكرات على وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين على الرغم من التفوق النسبى للدراويش فى الاستحواذ على الكرة.

فيما جاءت أحداث الشوطا الثانى بإجراء البرازيلى هيرون ريكاردو فيريرا، المدير الفنى للإسماعيلى، لتغييرين بنزول محمد صادق بدلاً من محمد مخلوف فى وسط الملعب، والدفع بمحمد الشامى وخروج محمد حمدى زكى، فى خط الهجوم، إلا أن لاعبى سموحة واصلوا الضغط على الإسماعيلى ليدفع المدرب البرازيلى بأحمد مدبولى بدلاً من همام طارق، فى الدقيقة 56 من أحداث المباراة، ودخول عبد الرحمن مجدى بدلاً من بيكيتى سيلفا، فى وسط الملعب، فى محاولة لإحراز هدف التعادل.

على الجانب الأخر، أجرى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة التغيير الأول بدخول المدافع محمد نادى بدلاً من ديريك نيسيبامبى، لاعب خط الوسط لتأمين خط الدفاع، ودخول محمد كوفى بدلاً من محمود عبد الحليم، وذلك فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.

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وشهدت الدقيقة 69 من زمن المباراة، تقدم حسام حسن، مهاجم سموحة من جهة اليمين، بكرة عرضية قابلها ناصر ماهر بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع ومرت إلى ركلة ركنية.

وفى الدقيقة 83 أهدر إسلام جمال، ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة محمد ناجى، لصالح فريق سموحة، بعد إعاقة من محمد هاشم لمحاولة استلام حسام حسن للكرة داخل منطقة الجزاء، وذلك بعدما أبعدها الحارس محمد فوزي من يمين مرماه ببراعة.

وبهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 17 مواجهة وهُزم فى 5 مباريات فيما سجل 40 هدفًا واستقبل 32 هدفًا فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وهُزم فى 13 مباراة، سجل خلالهم 32 هدفًا واستقبل 41 هدفًا.

يذكر، أن سموحة سيواجه الزمالك، فى الثامنة من مساء الإثنين المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية.