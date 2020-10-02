شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتجول داخل النادى الأهلي بعد لقاء الخطيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجول بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي وجهازه المعاون، داخل النادى الاهلى ، حيث تفقد غرفة خلع الملابس الفريق ، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات، وكان بصحبته سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة.





وينشر الخليج 365 "فيديو" خاص خلال جوله موسيماني داخل أركان النادى الأهلى وذلك عقب لقاءه بالخطيب.

من جانب أخر، أجرى موسيماني تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وقاد موسيماني وجهازه المعاون أول مران له بالفريق اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين كما حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك وبناء الهجمات في الشق الهجومي ، وعقد موسيماني جلسة خاصة مع محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق، على هامش المران وتحدث موسيماني مع قفشة عن بعض النصائح والتعليمات، التي يرغب في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى ، وشهد المران تألق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأحمر في التقسيمة التي شهدت مشاركته في مركزه الأصلي الجناح الأيسر ، ونجح كهربا في احراز العديد من الاهداف مستغلا معظم الفرص التي لاحت له ، فيما حرص علي ايقاف المران في اكثر من مناسبة لتصحيح اخطاء اللاعبين خاصة على مستوي بناء الهجمة والارتداد الصحيح من الدفاع للهجوم والعكس.