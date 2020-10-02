شكرا لقرائتكم خبر عن جيل الأهلى الذهبى يكرم أحمد شوبير بحضور البدرى وأبو زيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرم الجيل الذهبى للنادى الأهلى بقيادة مدربهم الدكتور عمرو أبو المجد زميل جيلهم أحمد شوبير بمناسبة تفوقه الإعلامي وكونه أحد قادة الأهلي وأهم لاعبيه التاريخيين.. وأهدى قدامي اللاعبين درعا تذكاريا للإعلامي أحمد شوبير وتمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة،كونه صاحب بصمة كبيرة في مجال الإعلام الرياضي.



تكريم شوبير



تكريم شوبير من الجيل الذهبى



شوبير ونجوم الأهلى القدامى

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جاء ذلك على هامش حفل الغذاء الذي أقامة أعضاء هذا الفريق، حيث أبدى الإعلامي أحمد شوبير، سعادته بحضور جميع أعضاء هذا الجيل الذي يفخر بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين لها مكانه في الوسط الرياضي.

أضاف شوبير بأن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي موضحا أن هناك اتفاق بين مجموعة هذ الجيل علي الالتقاء كل فترة كعرف على عودة أحلى أيام الذكريات.

وحضر من نجوم هذا الجيل، مجموعة كبيرة وعلى رأسهم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وطاهر أبوزيد، و محمود جابر وابراهيم عزت.