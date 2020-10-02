شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تفاوضه مع "ساسى" لضمه للتعاون السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك والتعاون السعودى، لـ"الخليج 365"، حقيقة اهتمامه فى الوقت الحالى بضم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض إلى التعاون السعودى، خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى عدد من لاعبى الفريق الأبيض بعد التقارير المختلفة حول هذه المسألة، حيث قال كارتيرون فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"بالطبع لا".

وتابع باتريس كارتيرون فى تصريحاته المتقضبة:"الزمالك الآن يستعد لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وبالتالى لا يوجد أي تفاوض من جانبى"، وذلك بعد التقارير المختلفة التى انتشرت حول المسألة بفتح التعاون تفاوض رسمى مع الزمالك حول ضم الدولى التونسى فى الساعات الماضية والذى أكدت إدارة النادى الأبيض عدم حدوثه ثم أجاب كارتيرون لليوم السابع بأنه لم يقوم بالتفاوض مع الدولى التونسى.

فيما استعرض الموقع الرسمي لنادى الزمالك، لقطات من مران الفريق الذى أقيم اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة، التى ستقام يوم الإثنين المقبل، على ستاد الإسماعيلية، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، ولم يظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض خلال الصور التى استعرضها موقع النادى الرسمى عبر صفحته على موقع "فيس بوك" أو "تويتر"، حيث يغيب اللاعب عن المواجهة المقبلة أمام سموحة للإيقاف بعد طرده بالأمس فى مباراة المصرى وبسؤال مصدر مقرب من اللاعب أوضح إنه سيغادر القاهرة غداً من أجل الانضمام لمنتخب بلاده.

وأدى لاعبو الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة المصرى البورسعيدى، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث خاض اللاعبين التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.

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فيما خضع المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة، كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى التدريبات الجماعية للأبيض، بعدما غاب عن مباراة المصرى بالأمس بسبب شعوره بالاجهاد.

فيما عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين فى مباراة المصرى أمس وذلك قبل انطلاق المران واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفنى عن بعض الأمور الفنية فى المباراة وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو على عقد جلسة فنية مع طارق حامد على هامش المران ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.