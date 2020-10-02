شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يقود مران الزمالك استعدادا لسموحة وساسى يغادر القاهرة غداً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الموقع الرسمي لنادى الزمالك، لقطات من مران الفريق الذى أقيم اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة، التى ستقام يوم الإثنين المقبل، على ستاد الإسماعيلية، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، ولم يظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض خلال الصور التى استعرضها موقع النادى الرسمى عبر صفحته على موقع "فيس بوك" أو "تويتر"، حيث يغيب اللاعب عن المواجهة المقبلة أمام سموحة للإيقاف بعد طرده بالأمس فى مباراة المصرى وبسؤال مصدر مقرب من اللاعب أوضح إنه سيغادر القاهرة غداً من أجل الانضمام لمنتخب بلاده.

وأدى لاعبو الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة المصرى البورسعيدى، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث خاض اللاعبين التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.

فيما خضع المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة، كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى التدريبات الجماعية للأبيض، بعدما غاب عن مباراة المصرى بالأمس بسبب شعوره بالاجهاد.

فيما عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين فى مباراة المصرى أمس وذلك قبل انطلاق المران واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفنى عن بعض الأمور الفنية فى المباراة.

Advertisements

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو على عقد جلسة فنية مع طارق حامد على هامش المران ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.

ومن ناحية أخرى، حرص أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على حضور مران اليوم ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة، والتى ستجمع الفريقين مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، مطالبا الجميع بالتركيز فى المباريات خاصة وأن الفريق هدفه حصد البطولات محليا وإفريقيًا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد فوزه على المصرى، متفوقًا على بيراميدز والمقاولون العرب أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث حصد الأبيض 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.



مران لاعبين الزمالك الذين شاركوا أمام المصرى



مران أساسيين الزمالك



جلسة باتشيكو مع لاعبى الزمالك