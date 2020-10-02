شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 2 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها وصول الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى إلى القاهرة واستلام مهمته رسميا، بجانب فوز فريق الإنتاج الحربى على حرس الحدود بالدورى بنتيجة 3/1.

حقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على حرس الحدود، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم عبد الرحمن شيكا للإنتاج فى الدقيقة 7، ومن ضربة ثابتة نجح عمرو الحلوانى فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 40، وفى الشوط الثانى سجل محمد شوقى غريب الهدف الثانى للإنتاج بالدقيقة 53، ثم أضاف محمد فييرا الهدف الثالث فى الدقيقة 58.

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة الحصول على توقيع حسين الشحات صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، خاصة بعد الصورة التى تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى، وأشير إلى إنها أثناء توقيع اللاعب على رغبته فى إرتداء قميص الفريق السماوى فى الفترة المقبلة، مؤكدًا إن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة، وإن بيراميدز لم يفاوض اللاعب لا من قريب أو من بعيد، خاصة وإنه مازال مرتبطًا بعقد سارى مع ناديه، وفى حالة الرغبة فى الحصول على خدماته ستكون المفاوضات مع إدارة القلعة الحمراء بشكل مباشر.

انتظم ياسين مرعى، مدافع الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت على ملعب النادى، اليوم الجمعة، بعد مشاركته فى شوطا مع منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين، فى مواجهة اتحاد الشرطة، التى أقيمت بالأمس، وانتهت لصالح المنتخب بثنائية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة وأحرز هدف الشرطة الوحيد إسلام عادل فيما أحرز الثنائي عبد الرحمن عشري وحسام حسن لمنتخب مصر من ضربتي جزاء، في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا في مارس المقبل.

Advertisements

حرص لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على دعم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعدما ترددت أنباء حول العقوبة المتوقعة ضد اللاعب ، وذلك بعد محاولة فرجانى الاعتداء على أمين عمر حكم مباراة الأبيض أمام المصرى أمس، الخميس، فى الجولة الـ31، وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، وتعرض التونسى فرجانى ساسى، للطرد فى مباراة المصرى، فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعدما اعترض على الحكم فى إحدى الكرات ليشهر له الحكم أمين عمر بطاقة صفراء ثم استمر اللاعب فى الانفعال وقام بالتوجه إلى الحكم وخلع سماعة الأذن الخاصة به ليقوم الحكم بطرده .

وصل منذ قليل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين، كما يقود المدرب الجديد المران الأول للفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.

أصبح مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك، محط أنظار عدة دوريات أوروبية مختلفة، فى ظل المستوى الذى يظهر به يوماً بعد يوم مع فريقه، سواء فى البطولات المحلية أو الأفريقية أو مستواه مع المنتخب الأولمبى ببطولة الأمم الأفريقية ونجاحه فى التأهل إلى الأولمبياد.

حرصت لجنة التخطيط بالأهلي، بكامل هيئتها، على الاجتماع بالجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لوضع آلية وخطة عمل الفريق فى المرحلة المقبلة قبل بدء عمله بشكل رسمى، ويقود موسيماني تدريبات الأهلي لأول مرة مساء اليوم بعد توليه المسئولية خلفا للسويسري رينيه فايلر الذى رحل عن الفريق.

قام الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ولاعبو الفريق بتكريم ثنائي الجهاز الفني السابق، ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، وذلك بعد انتهاء مهمة الجهاز رسميًّا مع الفريق ، وقام الجهاز الإداري بإحضار «تورتة» للثنائي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ، ويأتي ذلك بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.