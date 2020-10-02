شكرا لقرائتكم خبر عن أنتى تشاتشيتش يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، قائمته المختارة لخوض مباراة مصر المقاصة، غدًا السبت، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وتشهد تلك المواجهة أزمة بسبب تهديد لاعبو الفريق الفيومى مجلس الإدارة بعدم خوض المباراة لحين الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - ولفريد كانون - علي جبر - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني- محمود حمادة - إبراهيم عادل. خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس. ويحتل مصر المقاصة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

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