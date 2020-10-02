تعرف على أبرز مباريات الجولة الافتتاحية بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إقامة قرعة النسخة الجديدة لموسم (2020 - 2021).

المجموعة الأولى ستشهد قمة مبكرة والتي يتواجد بها الرباعي بايرن ميونيخ - أتلتيكو مدريد - سالزبورج النمساوي - لوكوموتيف موسكو، بين الفريق البافاري ونظيره "الروخيبلانكوس".

وسيبدأ بايرن ميونيخ حامل لقب آخر نسخة حملة الدفاع عن لقبه من خلال استضافة أتلتيكو مدريد في 21 أكتوبر الجاري على ملعب "أليانز أرينا".

المجموعة الثانية ستشهد استضافة ريال مدريد نظيره شاختار دونيسك الأوكراني، في المقابل يواجه إنتر ميلان نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ في 21 من الشهر الجاري.

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ويستضيف مانشستر سيتي والذي يتواجد في المجموعة الثالثة نظيره بورتو البرتغالي في مباراة ستقام على ملعب "الاتحاد".

المجموعة الخامسة ستشهد مباراة قوية بين بطل يوربا ليج فريق إشبيلية عندما يخرج إلى لندن لمواجهة تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" في 20 أكتوبر الجاري.

وسيخوض الثنائي برشلونة ويوفنتوس واللذان يتواجدان في المجموعة السابعة مباراة في المتناول عندما يواجهان فيرينكفاروسي المجري ودينامو كييف الأوكراني.

المجموعة الثامنة ستشهد قمة مبكرة بين باريس سان جيرمان عندما يستضيف مانشستر يونايتد.