"الخليج 365" يكشف تقرير أمين عمر بعد واقعة فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قدم أمين عمر حكم مباراة المصري والزمالك تقريره عن المباراة التي جرت يوم الخميس لحساب الجولة 30 من عمر دوري We المصري.

المباراة التي احتضنها ملعب برج العرب وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، شهدت إثارة على المستوى التحكيمي حيث طرد الحكم أمين عمر الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بعد خروجه عن النص تجاه الحكم.

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وعلم "الخليج 365" أن تقرير حكم المباراة أدان فرجاني ساسي، ودون الحكم أن الدولي التونسي اعتدى على الحكم بالقول والفعل، حيث جذب السماعة من أذن الحكم كما أنه وجه سبابًا خارجًا لعمر.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن مراقب لجنة المسابقات أدان في تقريره اللاعب إمام عاشور حيث دون في تقريره، أن اللاعب توجه إلى دكة بدلاء النادي المصري وقال: "مبروك عليكم الدرجة الثانية"، وهو ما أشعل أزمة كبيرة بين لاعبي الفريقين.

وشهدت نهاية المباراة مشادة بين لاعبي الفريقين قبل أن يتم احتواء الأمر سريعًا.