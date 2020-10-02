تعرف على طريق صلاح وكوكا في الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الجمعة، مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم (2020 - 2021). ليفربول جاء على رأس المجموعة الرابعة حيث تواجد رفقة "الريدز" الثلاثي آياكس الهولندي، وأتالانتا الإيطالي، وميتالاند الدنماركي. وجاءت مباريات ليفربول في دور المجموعات على الشكل التالي: آياكس × ليفربول .. الموعد 21 أكتوبر. ليفربول × ميتالاند .. الموعد 27 أكتوبر. أتالانتا × ليفربول .. 3 نوفمبر. ليفربول × أتالانتا .. 25 نوفمبر. ليفربول × آياكس .. 1 ديسمبر. ميتالاند × ليفربول .. 9 ديسمبر. Advertisements وشهدت النسخة الماضية خروج ليفربول من دور الـ16 من خلال الخسارة على يد أتلتيكو مدريد ذهابًا (1-0) وإيابًا بنتيجة (3-2). في المقابل، يتواجد المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق أولمبياكوس في المجموعة الثالثة رفقة الثلاثي مانشستر سيتي وبورتو وأولمبيك مارسيليا. وجاءت مباريات أولمبياكوس في دور المجموعات على الشكل التالي: أولمبياكوس × أولمبيك مارسيليا .. 21 أكتوبر. بورتو × أولمبياكوس .. 27 أكتوبر. مانشستر سيتي × أولمبياكوس .. 3 نوفمبر. أولمبياكوس × مانشستر سيتي .. 25 نوفمبر. أولمبيك مارسيليا × أولمبياكوس .. 1 ديسمبر. أولمبياكوس × بورتو .. 9 ديسمبر.

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