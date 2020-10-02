محمد يوسف: بالتوفيق لـ "موسيماني".. وقادرون على تحقيق دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، دعمه للجهاز الفني الجديد لفريقه بقيادة بيتسو موسيماني ومعاونيه.

ودوّن يوسف، عبر حسابه بفيسبوك، اليوم الجمعة، قائلاً:"كل الدعم للنادي الأهلي العظيم في الفترة القادمة والتوفيق للجهاز الفني الجديد بقيادة مستر بيتسو موسيماني ومعاونيه".

وتابع المدير الفني السابق للأهلي قائلاً:" وإن شاء الله قادرون على تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة واتشرف وافتخر أني أحد أبناء هذا الكيان الكبير وكل التوفيق والدعم لمجلس إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب".

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وأتم يوسف تديونته بـ:"أرجو من كل جماهير الأهلي مسانده الفريق في كل ماهو قادم وندعو الله التوفيق لنادينا الحبيب".

وربطت تقارير اسم محمد يوسف وقيادة فريق الأهلي بعد رحيل المدير الفني السويسري للفريق رينيه فايلر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع الجنوبي أفريقي موسيماني لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة.