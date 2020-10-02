في حضور الخطيب.. موسيماني يقود مران الأهلي ويبدأ العمل الخططي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مران فريقه بعد وصوله إلى القاهرة بسويعات، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري يوم الأحد المقبل.

وأعلن الأهلي رسميًا الخميس الماضي (1 أكتوبر) التعاقد مع بيتسو موسيماني لموسمين وإنهاء العلاقة التعاقدية مع السويسري رينيه فايلر وفقاً لبنود العقد بين الطرفين.

وحرص محمود الخطيب على حضور مران الفريق لتقديم الدعم للمدرب موسيماني، وذلك بعد أن جمع الثنائي جلسة بحضور لجنة التخطيط وأعضاء الجهاز الفني الجدد ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

وشهد المران تعارفًا بين المدرب واللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري، قبل أن يبدأ المران بصورة طبيعية مع فقرات بدنية واستشفاء استعدادًا لمباراة الأحد.

حسين السيد لاعب الأهلي حضر في المران بعد أن أنهى إعارته مع الصفاقسي التونسي منذ أيام؛ لينتظر حسم موقفه من المدرب والإدارة بالرحيل أو البقاء.

وتدرب الثنائي سعد سمير ومحمد محمود استشفائيًا تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي الأهلي، وفقاً للبرنامج الموضوع لهما للعودة للملاعب سريعًا.

وأوقف موسيماني "التقسيمة"بعد أن أقام مباراة تجريبية بين كل اللاعبين؛ ليقول بعض التعليمات الفنية للاعبين، وبعد ذلك اجتمع المدرب مع سيد عبدالحفيظ وسامي قمصان والمعد البدني.

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وشهدت التدريبات عودة الحارس علي لطفي للانتظام في التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة، بعد تخلصه من إصابته بفيروس كورونا وتنفيذه البرنامج التأهيلي.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لحراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، مساء اليوم، في أول مران يقوده الجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني.

وحرص موسيماني على عقد جلسة مع محمد مجدي "أفشة"، على هامش المران المسائي، وشهدت هذه الجلسة توجيه المدير الفني الجديد للأهلي بعض التعليمات للاعبيه من أجل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

أيضًا تدريبات الأهلي شهدت مشاركة وليد سليمان في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر والتي أبعدته عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

في المقابل، واصل أحمد الشيخ برنامجه التأهيلي أملاً في تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعدما اشتكى اللاعب من آلام عضلية؛ ليخضع لبرنامج تأهيلي من خلال الجري حول الملعب.

جونيور أجايي أدى أيضًا تدريبات منفردة في بداية تحضير الفريق لمواجهة المقاولون العرب، واكتفى النيجيري بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل انطلاق مران الفريق المسائي.

ورغم ضيق الوقت قبل مواجهة المقاولون العرب، فإن موسيماني حرص على منح اللاعبين تعليمات فنية، وطالبهم بتطبيقها في المباريات المقبلة، في محاولة لإرسال فلسفته سريعًا لعقول اللاعبين.