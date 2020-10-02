نور الطيب ووهانيا الحمامي في نهائي بطولة CIB Finals

تأهلت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي، إلى نهائي CIB Finals بعد فوزها على اللاعبه النيوزيلاندية جويل كينج في مباراة قوية وطويلة استمرت لمدة 56 دقيقة.
هانيا تأهلت للنهائي بعد فوزه على جويل كينج بنتيجة أشواط 2/1 18/20 و 11/8 و 11/2.
وبذلك يكون نهائي بطولة CIB Finals نهائي
الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام فيجمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.
تأهلت اليوم اللاعبة نور الطيب المصنفة الثالثة عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش، لنهائي بطولة CIB Finals على حساب اللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانية على العالم في منافسات الدور قبل النهائي.
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