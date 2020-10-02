نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين لكرة اليد

أقيمت اليوم 6 مبايات ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد 2020 / 2021 . واسفرت مباريات اليوم عن النتائج التالية : المجموعه الأولى تعادل سموحه مع اسيوط الرياضى بنتيجه 30/30 تعادل الجزيره مع الطيران بنتيجه Advertisements 20/20 20/20 فوز طلائع الجيش على هليوبوليس بنتيجه 23/26 المجموعه الثانيه فوز الأهلى على المعادى بنتيجه 21/31 فوز الزهور على الشمس بنتيجه 18/19 فوز الاوليمبى على بورسعيد بنتيجه 21/25

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