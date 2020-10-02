بالدعاء والعبارات الحماسية.. جماهير النصر السعودي تستعد لمباراة نصف نهائي آسيا

ينتظر عشاق الكرة السعودية، وجمهور فريق النصر السعودي على شكل خاص، مباراة فريقهم غدًا السبت، الموافق 3 أكتوبر الجاري، أمام برسبوليس الإيراني في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية"، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "موعد مباراة النصر"، ليحتل المرتبة العاشرة في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية باللمملكة، علاوة على تدشين جماهير النصر السعودي هاشتاج بعنوان " #النصر_بيرسبوليس"، وأخر باسم " معاك يا نصر" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الذي احتل قائمة الأكثر تداولاً بالسعودية.

وغرد أحد مشجعي النصر السعودي، قائلاً:" اسعد الله مساكم بكل خير أسأل الله في يوم الجمعة وساعة الاستجابة أن ينصر نادي النصر غدًا، ويجعل التأهل للنهائي الآسيوي من نصيبه ويفرح قلوب الوطن وقلوب عشاقه بهذا الانجاز ويكمل بتحقيق الكأس ينصر الله نصرنا في كل حال، يأتي

بها الله ان الله لطيف خبير".

وكتب مشجع آخر، قائلاً:" سنرى آسيا غدًا تزداد اصفرارًا وهيبه.. بفوز عرابها النصر السعودي بحول الله".

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بينما قال أحد محبي الفريق السعودية، إن :" بإذن الله النصر راح يحقق آسيا وكأس العالم للأندية، ويكون أول عالمي يحقق العالمية للمرة الثانية، وأول عالمي آسيوي يحقق كأس العالم للأندية".

موعد مباراة النصر:

ومن المقرر اقامة موعد مباراة النصر ضد برسبوليس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الامارات، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد برسبوليس:

وتذاع فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات "beIN Sports"، وكذلك قنوات الدوري والكأس السعودي.