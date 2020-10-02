سموحة يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول

انهى فريق سموحة الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه الإسماعيلي متقدما بهدف دون رد ، في اللقاء الي يجمع بين الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 31 من منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز . سجل الهدف اللاعب رجب نبيل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول . الضائع في الشوط الأول . يلعب الإسماعيلي اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بينما يلعب سموحة اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 43 نقطة .

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