يد سموحة يتعادل مع أسيوط فى دورى المحترفين

تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي سموحة مع ضيفه أسيوط الرياضى بنتيجة 30/30 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليومعلى أرضية صالة نادى سموحه ضمن مباريات دورى المحترفين.
يذكر إن الفريق كان قد خسر أولىمبارياته فى الدورى أمام الزمالك بنتيجة 27/33.
يقود فريق سموحه:
آسر القصبى مديرا فنيا، خالد عبد القادر مدرب عام، عصام السيد مدرب الحراس، د/معتز مدرب الاحمال، محمد حسين مدير إدارى.
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