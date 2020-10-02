تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي سموحة مع ضيفه أسيوط الرياضى بنتيجة 30/30 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على أرضية صالة نادى سموحه ضمن مباريات دورى المحترفين. على أرضية صالة نادى سموحه ضمن مباريات دورى المحترفين. يذكر إن الفريق كان قد خسر أولى مبارياته فى الدورى أمام الزمالك بنتيجة 27/33. مبارياته فى الدورى أمام الزمالك بنتيجة 27/33. يقود فريق سموحه: آسر القصبى مديرا فنيا، خالد عبد القادر مدرب عام، عصام السيد مدرب الحراس، د/معتز مدرب الاحمال، محمد حسين مدير إدارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يد سموحة يتعادل مع أسيوط فى دورى المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.