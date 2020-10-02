نتائج مباريات الجولة الثالثة من مرتبط دوري اليد مواليد 2002

أقيمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من بدولة دوري مرتبط محترفين اليد ٢٠٠٢ . وجاءت نتائج مباريات الجولة على النحو التالي: النحو التالي: المجموعه الأولى تعادل هليوبوليس امام طلائع الجيش بنتيجه 21/21 فوز الجزيره على الطيران بنتيجه 21/22 Advertisements فوز سموحه على اسيوط الرياضى بنتيجه 17/35 المجموعه الثانيه فوز الأهلى على المعادى بنتيجه 23/41 فوز الاوليمبى على بورسعيد بنتيجه 21/24 فوز الشمس على الزهور بنتيجه 20/27

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