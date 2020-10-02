موعد مباراة النصر ضد برسبوليس بدوري أبطال آسيا

ينتظر عشاق الكرة السعودية، وجمهور فريق النصر السعودي على شكل خاص، مباراة فريقهم غدًا السبت، الموافق 3 أكتوبر الجاري، أمام برسبوليس الإيراني في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
وتصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية"، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "موعد مباراة النصر"، ليحتل المرتبة العاشرة في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية باللمملكة.
موعد مباراة النصر:
ومن المقرر اقامة موعد مباراة النصر ضد برسبوليس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الامارات، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد برسبوليس:
وتذاع فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات "beIN Sports"، وكذلك قنوات الدوري والكأس السعودي.
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