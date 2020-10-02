فيروز تدخل تاريخ الكاراتيه في بطولة الجمهورية

دخلت اللاعبة فيروز عبدالحميد لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي بجنوب سيناء تاريخ اتحاد الكاراتيه من خلال اعتلائها صدارة منافسات كاتا فردي لبطولة الجمهورية المقامة بصالة سنتر كورتبنادي طلائع الجيش.
أصبحت فيروز أول لاعبة في تاريخ الاتحاد من جنوب سيناء تنتزع صدارة البطولة. وتفوقت فيروز على وعدالدسوقي لاعبة النصر الرياضي بالدقهلية وحبيبة تاج الدين. وعلى صعيد كاتا فردي للشباب، تصدر محمد كمال الدين لاعب النصر الرياضي بالدقهلية الترتيب متفوقا على يوسف أشرف وزياد مجدي اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
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