بوروسيا دورتموند يسمح برحيل ماريوس فولف بنظام الإعارة

أعلن نادي كولون الألماني اليوم الجمعة ضم ماريوس فولف من بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وقال هورست هيلدت المدير الإداري لكولون :”ماريوس يتناسب تمامًا مع فريقنا. هو لاعب جناح سريع يتمتع بالمرونة ويشكل تهديداً على المرمى. وقد أثبت ذلك في البوندسليجا (الدوري الألماني).”
ولعب فولف 25/ عامًا/ الموسم الماضي لفريق هيرتا برلين بعقد إعارة، وسجل هدفًا واحدة وصنع سبعة أهداف خلال 23 مباراة.
وقال فولف :”أجريت مناقشات جيدة حقًا مع كولون. هورست هيلدت وماركوس جيسدول (المدير الفني للفريق) منحاني شعورا رائعًا، وأظهرا لي المشهد في الفريق الأول لكرة القدم.”
وأضاف :”أود إستغلال هذه الفرصة ومساعدة كولون على البقاء في البوندسليجا.”
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