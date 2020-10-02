برشلونة يغلق الباب في وجه الأندية الراغبة في عثمان ديمبيلي

استبعد رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي برشلونة الاسباني الجمعة فرضية رحيل مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك رداً على تقارير صحافية إنجليزية ربطت اسم اللاعب الدولي بمانشستر يونايتد الإنجليزي قبل ثلاثة أيام من اقفال سوق الانتقالات الإثنين المقبل.

وأكد بلانيس خلال حفل تقديم الوافد الجديد الظهير الأيمن الشاب الاميركي سيرجينو ديست (19 عامًا) من أياكس أمستردام الهولندي لمدة خمسة أعوام بصفقة بلغت 21 مليون يورو، لوسائل الإعلام “لا توجد اي مفاوضات مع مانشستر يونايتد. هو (ديمبيلي) لاعب نعتمد عليه”.

وتابع “نأمل في أن نتمكن من الاستفادة من موهبته الكروية وأنا مقتنع من واقع انه سيخوض عامًا جيداً معنا”.

وبخلاف حال ديمبيلي، شرّع بلانيس باب الرحيل أمام الفرنسيين الآخرين المدافعين صامويل أومتيتي وجان كلير توديبو.

وعن أومتيتي الذي امضى معظم وقته في العيادة في الفترة الأخيرة قال “بالنسبة لأومتيتي نتمنى له الافضل. هو لاعب كبير، ولكنه حاليًا يمر بفترة صعبة. وهذه هي السمة المميزة للإصابات في عالم كرة قدم”.

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وأردف “تتبقى أربعة أيام من ميركاتو (فترة الانتقالات)، إنها ميركاتو غير معتادة. ممكن أن يحدث الكثير”.

وتطرق إلى جان كلير قائلاً “لديه العديد من العروض. يريد أن يحصل على المزيد من الوقت للعب والنضج في فريق آخر، وعلينا أن نحترم ذلك”.

وأجرى النادي الكاتالوني مع بداية الموسم الجديد العديد من التغييرات الجذرية على تشكيلته بعد خسارته المذلة في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في طريق الأخير لأحراز اللقب، وتنازله عن لقبه في “لا ليجا” لغريمه ريال مدريد.

وبعدما كاد أن يخسر نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أبدى رغبته بالرحيل قبل أن يتراجع عن قراره مرغمًا، قرر المدرب الجديد لبرشلونة الهولندي رونالد كومان الذي حل بدلاً من كيكي سيتيين المقال من مهامه، الإستغناء عن خدمات صديقيه المقربين المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد والتشيلي أرتورو فيدال (إنتر ميلان الإيطالي)، فيما عاد الكرواتي إيفان راكيتيتش،إلى فريقه السابق إشبيلية.