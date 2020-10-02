بعد أسبوع من طرد الهلال..الاتحاد الآسيوي يتغزل في مجهودات قطر

أشاد الاتحاد الآسيوي بقدرة قطر على استضافة بطولة في حجم دوري أبطال آسيا في مثل هذه الظروف الصعبة المتمثلة في استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وخلال ندوة عبر الانترنت اليوم الجمعة بشأن “استضافة الأحداث الرياضة في زمن كورونا” ، قال افازبيك برديكلوف نائب مدير قسم المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه تم تطبيق معايير مشدة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمنتسبين خلال فعاليات البطولة ونجحت قطر بشكل كبير جداً في تطبيق هذه المعايير.

وأكد برديكلوف أن الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع دولة قطر قامًا بمهمة رائعة تمثلت في جمع 16 فريقًا في الدوحة في هذه الفترة العصيبة.

وأشار إلى أن كل الأمور سارت بشكل رائع سواء على مستوى استقبال بعثات الفرق مروراً بتسكينهم في الفنادق وصولاً إلى انتقالات الفرق بين الفنادق وملاعب التدريب أو ملاعب المباريات.

وأكد برديكلوف أن “قطر دائمًا تكون عند حسن ظننا كلما لجأنا إليها ،وهو ما دفعنا دون تردد لأختيارها من أجل استضافة البطولة القارية.

وأوضح أن قطر أثبتت أنها جديرة باستضافة مونديال 2022 من خلال كل الإمكانيات التي أظهرتها خلال النسخة الحالية لدوري الأبطال وأن الاتحاد الآسيوي يراقب استعدادات الدوحة عن كثب وحتى الآن لا توجد أي جوانب سلبية.

وشدد مسؤول الاتحاد الآسيوي على أن قطر لم تترك أي مجال للصدفة ونجحت في تغطية كل الجوانب التي كانت تشغل الرأي العام قبل انطلاق دوري الأبطال، منذ لحظة وصول الفرق إلى المطار ونتمنى أن يستمر الأمر على نفس المنوال لحين انتهاء البطولة.

وأشاد افازبيك بتعاون الفرق المشاركة في دوري الأبطال وألتزامها بالبروتوكول الطبي الذي تم تطبيقه والذي ينص على إخضاع جميع لاعبي ومسؤولي الفرق للفحص الطبي وقياس درجة الحرارة قبل مغادرتهم الفندق ولدى وصولهم الملعب، بجانب الألتزام الجميع بإجراء اختبارات الكشف عن كورونا قبل وصولهم الدوحة بـ72 ساعة.

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كما أشاد بتقنية التبريد التي تعتمدها قطر في الملاعب والتي خفضت درجة الحرارة من 41 إلى21 درجة مئوية، حيث نالت هذه الخطوة استحسان الفرق المشاركة.

وأوضح أن قطر استضافت دوري الأبطال على أربعة ملاعب من بينها ثلاثة ملاعب ستستضيف فعاليات المونديال، وهو أمر يستحق الإشادة أيضًا نظراً لجاهزية الملاعب الثلاثة بشكل رائع قبل فترة طويلة من المونديال.

وتطرق افازبيك إلى نادي الهلال السعودي الذي طلب بالفعل تأجيل مباراته أمام شباب الأهلي الإماراتي ضمن مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا وذلك عقب إخفاقه في تنفيذ اللائحة المطلوبة والتي تتطلب تواجد 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة نظراً لإصابة العديد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا بجانب معاناة البعض الأخر بأعراض العدوى.

وأكد نائب مدير قسم المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن قرار الاتحاد القاري جاء من منطلق المصلحة الأوسع للبطولة خاصة وأن باقي الفرق متواجدة بالفعل في الدوحة وقد التزمت بكافة المعايير الصحية منذ وصولها، لذا قررنا استكمال البطولة مع استبعاد الهلال.

من جانبه أثنى عبد الوهاب مستشار وزير الصحة لشؤون الرياضة والطوارئ، على التدابير التي تطبقها قطر خلال دوري الأبطال، مؤكداً أن قطر نجحت في استضافة بطولة تضم نصف عدد المنتخبات التي تشارك في كأس العالم، في فترة زمنية قياسية وبمعايير عالية.

وأكد المصلح أن قطر أثبتت من خلال استضافة دوري الأبطال في هذه الفترة الحساسة، أنها تسير بخطوات محسوبة على الطريق الصحيح نحو احتضان مونديال 2022.

وردا على سؤال يتعلق بإمكانية غياب الجماهير عن مونديال 2022 حال أستمرار أزمة كورونا، أعرب المصلح عن أمله في التوصل سريعًا لعقار يقضي على الفيروس ويجعله في بساطة نزلات البرد، وأن يتم ذلك قبل فترة كافية من البطولة لكي تستمع الجماهير حول العالم بهذا الحدث الفريد.

لكن المصلح شدد في النهاية على أن قرار حضور الجماهير من عدمه في النهاية يكون للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).