مدرب النصر السعودي يُحذر لاعبيه من بيرسبوليس

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي على صعوبة مواجهة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني غداً السبت في الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا.

وشدد فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة على أن مثل هذه المباريات يكون فيها التركيز مهم جدًا، لذلك عليه التوازن بين ما يفكر فيه، وما يشعر به مؤكداً أنه يحترم فريق بيرسبوليس ولكنه واثق في تحقيق الفوز.

وأكد فيتوريا أنه لا ينظر للتاريخ ولا يهتم به أبدا، لأنه إذا نظر له فإن النصر لم يتواجد في هذا الدور طوال الـ16 عامًا السابقة، لذلك فإنه يفكر في المباراة فقط، ويملك الثقة العالية.

وأشار فيتوريا إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة بالتواجد في الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا، مؤكداً أنه يبحث عن الفوز للتأهل للمباراة النهائية.

يذكر أن النصر نجح في تصدر المجموعة القوية التي ضمت السد القطري والعين الإماراتي وسباهان الإيراني ومن ثم الفوز على التعاون في دور الستة عشر ثم الأهلي بدور الثمانية.