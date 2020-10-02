سوق الانتقالات | رسميًا.. مهاجم ريال مدريد يغادر نحو روما لقلة فرصه مع زيدان

خرج المهاجم الشاب “بورخا مايورال” من ريال مدريد بسبب قلة فرص مشاركته مع فريق زين الدين زيدان نظراً لتواجد المهاجم كريم بنزيمة وكذا الدولي الصربي لوكا يوفيتش لقيادة هجوم الملكي.

ووقع المهاجم الاسباني لنادي العاصمة الايطالية روما بحثاً عن دقائق لعب أكثر تحت قيادة المدير الفني للجيالورسي “فونسيكا” حيث انتقل بنظام الإعارة لمدة موسمين مع خيار الشراء بعد نهاية كل موسم.

وأعلن روما على صفقته الجديدة في بيان رسمي جاء فيه : يسر النادي أن يؤكد توقيع المهاجم بورخا مايورال لينضم البالغ من العمر 23 عامًا، إلى النادي في صفقة إعارة لمدة عامين، مقابل رسوم ثابتة قدرها 2 مليون يورو”.

وأضاف البيان : ” كجزء من الاتفاقية، لدى روما خيار جعل الانتقال دائمًا في أي وقت خلال موسم 2020-21 مقابل رسوم قدرها 15 مليون يورو أو في الموسم الثاني، حيث ترتفع تكلفة هذا الخيار إلى 20 مليون يورو”.

وختم بيان روما بالقول : “إذا تم تنفيذ أي من الخيارين، فقد وافق اللاعب بالفعل على عقد مع النادي يستمر حتى 30 يونيو 2025.”

وقال مايورال بعد توقيع العقود : “يسعدني الانضمام إلى روما. لقد كانت أيام قليلة محمومة، ولكن الشيء الرئيسي هو أن كل شيء قد نجح”.

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وأضاف : “إنه لشرف لي أن أمثل ناد تاريخي مثل روما. أنا ممتن للنادي على الإيمان الذي أظهره. سأقدم كل شيء لهذا النادي وآمل أن أجعل جماهيرنا تفتخر بي”.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي جويدو فينجا : “بهذا التوقيع نضيف لاعبًا موهوبًا إلى المجموعة، وشخصًا تعلم مهنته في نادٍ مشهور مثل ريال مدريد“.

وتابع بالقول : “على الرغم من صغر سنه، فقد اكتسب بالفعل بعض الخبرة القيمة. كان لديه خيار البقاء في ريال مدريد أو المجيء إلى هنا وقد اختار روما، ونحن سعداء بذلك “.

من هو بورخا مايورال؟

بورخا مايورال، لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، ومثل بلاده أيضًا في المنتخبات أقل من 17 عامًا وتحت 19 عامًا وخاض 33 مباراة مع ريال مدريد في مسيرته وسجل سبعة أهداف.

ويعد المهاجم الجديد لروما نتاج أكاديمية ريال مدريد للشباب، وقد خرج في السابق بفترات إعارة في فولفسبورج الألماني وكذا ليفانتي، قبل انضمامه إلى الجيالوروسي.

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