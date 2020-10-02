شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفيتش» يرغب فى الانتقال إلى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية عن تطور جديد بشأن مستقبل الصربى لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، خلال الموسم الحالى.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت يوفيتش بالرحيل عن الميرنجى، بناء على رغبة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان.

ووفقًا للصحيفة، فإن ريال مدريد يسعى لإعارة يوفيتش هذا الموسم، لمحاولة استعادة مستواه المميز الذي كان عليه قبل الانضمام للميرنجى.

وأشارت إلى أن يوفيتش أبلغ وكيله، بأنه يريد الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، وهناك محادثات متقدمة بين الطرفين.

وأوضحت أن يونايتد سيدفع راتب يوفيتش خلال فترة الإعارة، لكن أولى جونار سولسكاير مدرب الشياطين الحمر، يريد وضع بند لشراء الصربى في نهاية الإعارة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى ريال مدريد يرفضون حاليًا فكرة بند البيع النهائى في عقد إعارة لوكا يوفيتش.

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