شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقالات تطرق أبواب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه عدد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة لتقديم استقالاتهم، بسبب إجراءات سحب الثقة منهم، وفقا لتقرير صحفى كتالونى.

وكان برشلونة قد قرر تشكيل لجنة، لفرز التوقيعات التى جمعتها المعارضة، لسحب الثقة من الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإنه سيتم تحديد مجموعة كبيرة من مديرى برشلونة، لن تقل عن 14 عضوًا، لتقديم استقالاتهم، إذا تم الاستقرار على سحب الثقة.

وأضافت أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الإدارة، يرغبون فى الرحيل، لكنهم يرون أن بدافع الولاء، يجب أن يكونوا بجوار رئيس النادى حتى اللحظة الأخيرة.

لكن فى الوقت ذاته، يرفض مساعدو بارتوميو أن يكونوا أول من يطاح به بهذه الطريقة، فى تاريخ برشلونة، لذا يرون أنه يجب عليهم الاستقالة، فى ظل رفض الجمعية العمومية للنادى تواجدهم.

ويفحص البارسا حاليا أكثر من 20 ألف توقيع، لسحب الثقة من مجلس بارتوميو.

وفى حال وجود 16521 توقيعا صحيحا، سيجرى الاستفتاء على الإطاحة بالمجلس، الذى يجب أن يحظى بتأييد ما لا يقل عن ثلثى الأصوات، بينما يُشترط أن يشارك فيه أكثر من 10% من الكتلة الاجتماعية للنادى.

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على جانب آخر، قدم برشلونة عرضه الثانى من أجل ضم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتى قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهى تعاقد جارسيا مع مانشستر سيتى بنهاية الموسم ويسعى الفريق لتحقيق استفادة مالية من بيع اللاعب.

وكشفت إذاعة كادينا سير أن برشلونة قدم عرضه الثانى بقيمة 8 ملايين يورو بالإضافة إلى 2 مليون متغيرات.

ويسعى سيتى لبيع اللاعب مقابل 20 مليون يورو وفقا للإذاعة الإسبانية.

جارسيا صاحب الـ 19 عاما انضم إلى سيتى قادما من أكاديمية برشلونة بمبلغ مليون و700 ألف يورو، فى صيف 2017.

وشارك جارسيا خلال الموسم الماضى فى 25 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

يذكر أن برشلونة دخل هذا الموسم بثوب جديد بعد إقالة كيكى سيتين، لا سيما بعد تولى الهولندى كومان تدريب الفريق، ويسعى البارسا إلى العودة مرة أخرى للتتويج بالبطولات بعد الخروج الموسم الماضى خالى الوفاض.