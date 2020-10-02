شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي: موسيماني يصوّب الأخطاء.. ويعقد جلسة خاصة مع «قفشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إيقاف المران أكثر من مرة، لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبناء الهجمة.

وأجرى موسيماني تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» في المران الأول له مع الأهلي بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قام موسيماني بإيقاف تقسيمة الكرة «تراي ماتش» أكثر من مرة، للحديث مع اللاعبين في جميع المراكز وتصويب الأخطاء، والعمل على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية والخططية.

كما حرص المدير الفني على الحديث مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب الفريق، وإسداء بعض النصائح والتعليمات التي يرغب في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وقاد موسيماني وجهازه المعاون، للمرة الأولى بعد توليهم المسؤولية رسميًّا، مران الأهلي، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي ستقام الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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