شكرا لقرائتكم محمد شريف يحتفل بزفافه الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد شريف، جناح الأهلى المعار إلى إنبى، الاحتفال بزفافه يوم الأحد المقبل، فى مدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب الانتهاء من مباراة فريقه أمام نادى مصر، المقرر لها غدا، السبت، على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة الـ31 بالدورى الممتاز، خاصة إنه سيغيب عن مواجهة الفريق البترولى التالية أمام الأهلى، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة الـ32 من منافسات بطولة الدورى لوجود بندا يمنع مشاركته أمام فريقه خلال فترة تواجده فى إنبى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى.

وأخطر مسئولو النادى الأهلى نظرائهم فى إنبى برفض تمديد إعارة محمد شريف، لاعب القلعة الحمراء المُعار للنادى البترولي، كما رفضت إدارة الأهلى عرضاً إماراتياً تلقاه اللاعب خلال الفترة الماضية لحاجة الفريق لجهوده فى الموسم المقبل، وأكد جهاز الكرة بالنادى الأهلى لمحمد شريف أنه سيعود للفريق قريباً بعد انتهاء الموسم الجارى، وعليه إغلاق الباب أمام كل العروض التى تلقاها مؤخراً من الخارج أو من إنبى لتمديد عقده.

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فيما صرف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، مكافآت خاصة لعدد من اللاعبين المتألقين بالفريق فى الفترة الأخيرة وصلت قيمتها إلى 50 ألف جنيه، وذلك من جيبه الشخصى، حيث حدد طولان، عدد من المكافآت الخاصة، لتحفيز اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية في الدورى الممتاز، حيث صرف 20 ألف جنيه لأحمد على عن هدفه في لقاء الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى، في الجولة الـ21 بالدورى و10 آلاف جنيه لرامي صبري مدافع الفريق عن هدفه في تلك المباراة و10 آلاف جنيه لعلى فوزى ظهير الفريق البترولى عن إسهاماته في تلك المباراة.

كما صرف حلمى طولان، 10 آلاف جنيه لمحمد شريف، جناح الفريق البترولى، لتسجيله هدف الفوز لصالح الفريق أمام الإسماعيلى، في الجولة الـ28 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وجاءت تلك المكافآت بخلاف المكافآت المحددة لجميع اللاعبين في اللائحة من قبل مجلس إدارة النادى البترولى.

وفاز فريق إنبى مؤخرا على مصر المقاصة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاءالماضى، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، خاصة أن الفريق البترولى دخل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.