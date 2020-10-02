شكرا لقرائتكم خالد الغندور ساخرا: يجب إيقاف ساسي وتحويله للجنايات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق من الحملات التي يتعرض لها فرجانى ساسي لاعب الفريق الأبيض بعد واقعة طرده أمام المصري واعتدائه على الحكم.

وقال الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" انا شايف يتم إيقاف ساسى مع منتخب تونس و ممكن كمان يتم تحويله للجنيات و اخر مرة كلنا ضد ما فعله فرجاني و لكن هي اخلاق الناس بتصحي فقط علي حسب اللاعب بيلعب فين لكن لما لاعب يغلط و يرتكب جريمة في حق حكم قبل كده ساعتها الاخلاق بتبقي واخدة تعسيلة عند بعض الاعلاميين و الصحفيين و المواقع و علي العموم لن يصح الا الصحيح و لو بعد حين".

أضاف:" بمناسبة واقعة ساسي فاكرين زراع مانويل جوزيه و فانلة الحكم شريف رشوان ومحاولة فتحي للاعتداء علي فهيم عمر و الأمثلة كثيرة عندنا لاعب زملكاوي اسمه حازم امام ارتكب خطأ في حق الحكم اتوقف ٨ مباريات و لاعب اهلاوي اسمه وليد سليمان خطأ اكبر حصل علي ٤ مباريات و عندنا لغة الشفايف مع عمرو ذكي ايقاف و لكن مع حسام عاشور و الحضري و احمد السيد اتلغت الشفايف.

تابع :"عندنا اقتحام ملعب من ١٥ زملكاوي الغاء المباراة و احتسابها لحرس الحدود و بعدها الاهلي و الجونة اقتحام لم يتم الغائها او اعتبارها اقتحام و انسحاب الزمالك علي طول نفتح استاد انبي و خصم الـ٣ نقاط لكن الاهلي لما ينسحب يحدث تدخل لتأجيل اللقاء او اللجنة المؤقتة تأجل الجونة عشان يبقي مش انسحاب".

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وواصل :"و لو الزمالك مجهد هو و الاهلي و عندهم مباريات في افريقيا و لازم نأجل زي قبل كده ١٠٠ مرة طبعا ما ينفعش التأجيل عشان الاهلي لسه مغلوب في السوبر و عايز يكسب الزمالك و الغريبة اليوم ده يكون مطر رهيب و رغم كده بالتليفون نأجل الماتش ساعة بدون اجتماع عشان الزمالك يتغلب و يعتبر منسحب لا كمان متابعة اتوبيس الزمالك.

أردف:" و واحد بسرب مكالمة بيقول فيها اتوبيس الزمالك فين و كمان خناقة علي مهنية مخرجة لم تقوم بإعادة كرة جنش و خيانة مخرج عشان فانلة ازارو و هروب كارتيرون و اقالة فايلر و الامثلة كثيرة".

واختتم :"في النهاية انا سعيد و مبسوط اني زملكاوي و انتمي لهذا النادي العريق و بحبه و بشجعه سواء كنت لاعب اعلامي مشجع محلل و ادافع عنه في الحق و في النهاية مبروك دوري اليد رجع بعد بداية الدوري الجديد بالقوائم الجديدة في سابقة لم تحدث في تاريخ الرياضة العالمية و دور ال١٦ في كاس مصر كل الفرق في ارض محايدة و بعضها في محافظات كمان محايدة الا الاهلي في محافظته و ملعبه صباح الفل عليكم سلام".