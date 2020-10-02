شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يتابع رجب بكار ويترقب مشاركته مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، عودة رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، للمشاركة مع فريقه بعد فترة غياب منذ مواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استُبعد اللاعب من المشاركة فى المران الجماعى وكذلك المباريات بقرار من الإدارة والجهاز الفنى.ويستعد الفريق السماوى لمواجهة صعبة أمام مصر المقاصة فى المباراة المقرر لها غدًا السبت، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى.

ويعد رجب بكار من القوام الأساسى لمنتخب مصر، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى للفراعنة للتواصل مع اللاعب والتأكيد له على أنه ضمن الحسابات الفنية للمعسكر المقبل، كما أن الجهاز يترقب موقف اللاعب من المشاركة مع فريقه فى الفترة المقبلة، حتى يتم ضمه للمعسكر فى نوفمبر المقبل استعدادا لخوض مباراتى توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

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وعاد رجب بكار لحسابات النادى الأهلى خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأحمر خاصة بعد رحيل أحمد فتحى وانتقاله لصفوف بيراميدز مع بداية الموسم الجديد، لاسيما وأن رجب بكار كان خارج حسابات الأهلى فى الفترة الأخيرة، بسبب السويسرى رينيه فايلر الذى رفض التعاقد مع اللاعب مكتفيًا بوجود محمد هانى فى هذا المركز.

وكشف مصدر مطلع، أن رجب بكار عاد لحسابات الأهلى من جديد، خاصة بعد رحيل رينيه فايلر، وتولى الجنوب أفريقي موسيمانى المهمة، لافتًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء بدأت التحرك فى عدة اتحاهات من أجل الحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد.

فى نفس التوقيت، تبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، حيث تم تحديد عدة أسماء من بينهم بكار، لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع للفريق تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى إلى جانب الصاعد أحمد عيد.