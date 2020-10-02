شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يطالب لاعبيه باستغلال أزمة المقاصة لمواصلة الضغط على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جلسة مع لاعبى فريقه، طالبهم خلالها بضرورة التركيز وتحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط، من مصر المقاصة، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا السبت على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى، من أجل الاستمرار فى الضغط على الزمالك، والمنافسة بشراسة على المركز الثانى، مؤكدًا إنه يثق فى قدرات لاعبيه وإمكانياتهم التى تؤهلهم للتواجد فى الوصافة مع نهاية الموسم.

كما طالب تشاتشيتش من لاعبيه ضرورة استغلال أزمة لاعبى المقاصة مع إدارة ناديهم، وتهديدهم بعدم خوض المباراة بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، مشيرًا إلى إن تلك الأزمة ستؤثر بالسلب على تركيز لاعبى الفريق الفيومى، وهو ما يجب على بيراميدز استغلاله طوال شوطى المباراة.

وهدد لاعبو مصر المقاصة، مجلس الإدارة، بعدم خوض مواجهة بيراميدز، حيث أكد اللاعبون للإدارة إنهم لن يخوضوا تلك المواجهة إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، خاصة وإنهم تلقوا أكثر من وعد بصرف تلك المستحقات، وكان أخرها اليوم، إلا إنهم فوجئوا بعدم وجود الشيكات، الأمر الذى دفعهم للغضب والتهديد بعدم المشاركة فى المباراة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع، إن اللاعبون حصلوا على نسب متفاوتة من مستحقاتهم منذ بداية الموسم الجارى، كما إنهم تلقوا أكثر من وعد بصرف باقى تلك المستحقات وكان من المفترض أن تحضر الإدارة شيكات بجزء من المستحقات الأربعاء الماضى، لكنه لم يحدث مما أشعل غضب اللاعبين.