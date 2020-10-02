الامارات | خبر سيء لمحمد صلاح.. ومفرح لساديو ماني

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سيء لمحمد صلاح.. ومفرح لساديو ماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال سبتمبر الماضي، في وقت ضمت زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، على الرغم من تسجيل صلاح "هاتريك" في المباراة الأولى أمام ليدز يونايتد ومساهمته في ثلاثة أهداف بمرمى أرسنال خلال الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي على حسابها في "تويتر" قائمة النجوم المرشحين للفوز بالجائزة الشهرية، وضمت كلاً من: باتريك بامفورد (ليدز يونايتد)، دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)، تيموتي كاستاني (ليستر سيتي)، هاري كين (توتنهام)، طارق لامبتي (برايتون)، ساديو ماني (ليفربول)، خاميس رودريغيز (إيفرتون)، جيمي فاردي (ليستر).

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ويمتلك صلاح وماني ثلاثة أهداف لكل منهما على قائمة هدافين "البريمييرليغ" من ثلاث مباريات، ويعتبران أفضل المسجلين في ليفربول الساعي للاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري للعام الثاني على التوالي، خصوصاً أنه حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز على ليدز (4-3)، وعلى تشيلسي (2-صفر)، وعلى أرسنال (3-1)، وسيواجه أستون فيلا الأحد في الجولة الرابعة.

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