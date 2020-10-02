شكرا لقرائتكم خبر عن هدف محمد صلاح في ليدز مرشح لجائزة هدف الشهر بالدوري الإنجليزي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف تم إحرازه في شهر سبتمبر بالمسابقة.

وسجل الفرعون المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، هاتريك في المباراة الافتتاحية لفريقه بموسم 2020-21، ليساعد الريدز على بدء الموسم بالفوز 4-3 على ليدز الصاعد حديثًا.

محمد صلاح سجل أهدافه في الدقائق 4 و88 من ركلتي جزاء، فيما سجل في الدقيقة 33 هدفًا صاروخيًا، بعدما نجح في استغلال الكرة العائدة من دفاعات ليدز، ليسدد بكل قوة الكرة التي سكنت شباك الخصوم.

ويأتي هذا الهدف ضمن القائمة المختصرة لثمانية أهداف مرشحة للجائزة الشهرية، إلى جانب بيير إيمريك أوباميانج وجاك هاريسون وريس جيمس وماتيوس بيريرا وماركوس راشفورد ورياض محرز وجيمس ماديسون.