شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار موسيماني.. وليد سليمان يشارك في مران الأهلي الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء، اليوم الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي ستقام، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 31 في بطولة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شارك سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر، والتي أبعدته عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

وخاض الأهلي مساء اليوم، مرانه الأول تحت قيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد، وجهازه المعاون.‏