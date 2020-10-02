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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب يشارك نجوم الرياضة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ بدائرة الجيزة عن حزب مستقبل وطن، في احتفالات الدولة المصرية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، برفقة عدد كبير من نجوم الرياضة.
وشارك في الاحتفال، برفقة دياب، كل من جمال حمزة وياسر ريان ومحمد فاروق وشريف عبدالمنعم والمعتز بالله إينو، نجوم الكرة المصرية السابقين.
والتقط عضو مجلس الشيوخ أحمد دياب صورًا تذكارية من على منصة الاحتفال بذكرى أكتوبر رفقة نجوم الكرة السابقين.
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