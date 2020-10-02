موسيماني يتحدث عن الفرق بين الأهلي وصن داونز.. وفرص الفوز بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب وصوله إلى مصر لتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء، خلفا للسويسري رينيه فايلر، أن تدريب نادي القرن بالقارة شرف كبير لأي مدرب.
وقال موسيماني، في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي، عن الدوافع التي جعلته يوافق على عرض الأهلي: «إنها فرصة كبيرة أن أنضم لأسرة الأهلى؛ لأنه نادٍ عظيم، وشرف كبير بالنسبة لي الانضمام له.. وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي الأهلي وجماهيره».
وأضاف: «لا أستطيع التحدث كثيرا عن الفريق في الوقت الحالي؛ لأنني وصلت للتو.. لكن في كل الأحوال لدي فكرة جيدة عن الفريق، فقد واجهت الأهلى مع صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال وأعرفه من خلال مواجهتنا السابقة معه، لكن عند العمل مع الفريق.. بالتأكيد سيكون لي رأي مختلف، خاصة عندما أتعامل مع اللاعبين عن قرب».
وعن متابعة مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، أجاب: «لم أشاهد مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، ولم أكن متابعا جيدا للدوري المصري، فقد كان كل تركيزي مع فريق صن داونز الذي كان يخوض بطولتي الدوري والكأس في جنوب إفريقيا، وكنا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، أنا أعرف أن فريق الأهلي لديه شخصية عظيمة، ولاعبيه يملكون مقومات البطولة، ولديهم روح كبيرة، ودائما ما يقاتلون لتحقيق الفوز، لكن بالتأكيد أكبر الأندية في العالم لديها مميزات، ولديها أمور أخرى في حاجة للتحسين».
وأوضح: «الأهلي رائع على المستوى المحلي، بدليل أنه حقق لقب الدوري بأداء مقنع، وبفارق كبير من النقاط، قبل انتهاء المسابقة بعدة مباريات».
وعن تحقيق دوري أبطال إفريقيا، قال المدرب الجنوب أفريقي: «الأهلى فريق قوي، وقادر على تحقيق لقب دوري الأبطال؛ لأنك إذا نجحت في الوصول إلى نصف النهائي، فهذا يعني أنك قادر على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.. هناك 4 مباريات متبقية في الدوري، وهو ما سيعطيني فكرة عن اللاعبين، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هم الأشخاص المتواجدون مع الفريق، والمدربون المساعدون كذلك سيساعدونني على التركيز في كل ما نحتاجه خلال نصف نهائي الأبطال؛ فلا يوجد وقت للبدء من جديد، ونحن نحتاج للتركيز في مواجهتي نصف النهائي لاستكمال البطولة، وبعد ذلك يمكننا النظر إلى احتياجات الفريق، وأنا أعتمد الآن على المدربين المساعدين وعلى كل الأشخاص الموجودين في النادي، وعلى اللاعبين الكبار في الفريق حتى نحافظ على ما وصلنا إليه، أنا لست هنا لتغيير أي شيء، الآن نحن في نصف النهائي وعلينا التركيز على بلوغ المباراة النهائية».
وتحدث موسيماني عن وداع لاعبي صن داونز، قائلًا: «لقد تحدثت مع لاعبي صن داونز وقلت لهم إن تدريب الأهلي هو حلم بالنسبة لي، وإنها فرصة مهمة جدا في مسيرتي التدريبية، واستأذنت الإدارة، ورئيس الأهلي تحدث معي بوضوح أن موافقة نادي صن داونز ورئيسه شرط رئيسي لإتمام التعاقد احتراما للعلاقة الوطيدة بين الناديين».
وأجاب المدرب الجنوب أفريقي عن سؤال «ما الفرق بين الأهلي وصن داونز»: «صن داونز نادٍ كبير، ولكن هناك فارقا كبيرا بين الناديين على مستوى الثقافة والتاريخ والقيمة، فالنادي الأهلي تأسس قبل 100 عام، وهذا ما يجب علينا احترامه، علينا النظر إلى الشعار والنجوم الموجودة فوقه والنجوم الموجودة تحت النسر، وهذا التاريخ يدعو للاحترام، حقا العمل مع هذا النادي العظيم فرصة كبير بالنسبة لي».
وتابع: «مدربو كرة القدم أشخاص محترفون، ومثلما قام بيب جوارديولا بالرحيل عن إسبانيا والتدريب في ألمانيا وإنجلترا، رغم اختلاف الثقافة واللغة، كذلك بكل تأكيد أنا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن كرة القدم لعبة عالمية وهي واحدة في كل مكان، ونحن نتابعها أيًا كان مكانها».
واختتم موسيماني حديثه، موجهًا رسالة لجماهير الأهلي: «بيتسو أهلاوي..».
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