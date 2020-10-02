شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن الفرق بين الأهلي وصن داونز.. وفرص الفوز بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب وصوله إلى مصر لتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء، خلفا للسويسري رينيه فايلر، أن تدريب نادي القرن بالقارة شرف كبير لأي مدرب.

وقال موسيماني، في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي، عن الدوافع التي جعلته يوافق على عرض الأهلي: «إنها فرصة كبيرة أن أنضم لأسرة الأهلى؛ لأنه نادٍ عظيم، وشرف كبير بالنسبة لي الانضمام له.. وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي الأهلي وجماهيره».

وأضاف: «لا أستطيع التحدث كثيرا عن الفريق في الوقت الحالي؛ لأنني وصلت للتو.. لكن في كل الأحوال لدي فكرة جيدة عن الفريق، فقد واجهت الأهلى مع صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال وأعرفه من خلال مواجهتنا السابقة معه، لكن عند العمل مع الفريق.. بالتأكيد سيكون لي رأي مختلف، خاصة عندما أتعامل مع اللاعبين عن قرب».

وعن متابعة مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، أجاب: «لم أشاهد مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، ولم أكن متابعا جيدا للدوري المصري، فقد كان كل تركيزي مع فريق صن داونز الذي كان يخوض بطولتي الدوري والكأس في جنوب إفريقيا، وكنا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، أنا أعرف أن فريق الأهلي لديه شخصية عظيمة، ولاعبيه يملكون مقومات البطولة، ولديهم روح كبيرة، ودائما ما يقاتلون لتحقيق الفوز، لكن بالتأكيد أكبر الأندية في العالم لديها مميزات، ولديها أمور أخرى في حاجة للتحسين».

وأوضح: «الأهلي رائع على المستوى المحلي، بدليل أنه حقق لقب الدوري بأداء مقنع، وبفارق كبير من النقاط، قبل انتهاء المسابقة بعدة مباريات».

وعن تحقيق دوري أبطال إفريقيا، قال المدرب الجنوب أفريقي: «الأهلى فريق قوي، وقادر على تحقيق لقب دوري الأبطال؛ لأنك إذا نجحت في الوصول إلى نصف النهائي، فهذا يعني أنك قادر على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.. هناك 4 مباريات متبقية في الدوري، وهو ما سيعطيني فكرة عن اللاعبين، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هم الأشخاص المتواجدون مع الفريق، والمدربون المساعدون كذلك سيساعدونني على التركيز في كل ما نحتاجه خلال نصف نهائي الأبطال؛ فلا يوجد وقت للبدء من جديد، ونحن نحتاج للتركيز في مواجهتي نصف النهائي لاستكمال البطولة، وبعد ذلك يمكننا النظر إلى احتياجات الفريق، وأنا أعتمد الآن على المدربين المساعدين وعلى كل الأشخاص الموجودين في النادي، وعلى اللاعبين الكبار في الفريق حتى نحافظ على ما وصلنا إليه، أنا لست هنا لتغيير أي شيء، الآن نحن في نصف النهائي وعلينا التركيز على بلوغ المباراة النهائية».

وتحدث موسيماني عن وداع لاعبي صن داونز، قائلًا: «لقد تحدثت مع لاعبي صن داونز وقلت لهم إن تدريب الأهلي هو حلم بالنسبة لي، وإنها فرصة مهمة جدا في مسيرتي التدريبية، واستأذنت الإدارة، ورئيس الأهلي تحدث معي بوضوح أن موافقة نادي صن داونز ورئيسه شرط رئيسي لإتمام التعاقد احتراما للعلاقة الوطيدة بين الناديين».

وأجاب المدرب الجنوب أفريقي عن سؤال «ما الفرق بين الأهلي وصن داونز»: «صن داونز نادٍ كبير، ولكن هناك فارقا كبيرا بين الناديين على مستوى الثقافة والتاريخ والقيمة، فالنادي الأهلي تأسس قبل 100 عام، وهذا ما يجب علينا احترامه، علينا النظر إلى الشعار والنجوم الموجودة فوقه والنجوم الموجودة تحت النسر، وهذا التاريخ يدعو للاحترام، حقا العمل مع هذا النادي العظيم فرصة كبير بالنسبة لي».

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وتابع: «مدربو كرة القدم أشخاص محترفون، ومثلما قام بيب جوارديولا بالرحيل عن إسبانيا والتدريب في ألمانيا وإنجلترا، رغم اختلاف الثقافة واللغة، كذلك بكل تأكيد أنا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن كرة القدم لعبة عالمية وهي واحدة في كل مكان، ونحن نتابعها أيًا كان مكانها».

واختتم موسيماني حديثه، موجهًا رسالة لجماهير الأهلي: «بيتسو أهلاوي..».