شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الرياضة يستقبل ميار شريف بمطار القاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أناب د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساعده د. عمرو الحداد، لاستقبال ميار شريف، بطلة مصر في التنس وفتاة مصر الذهبية، غداً السبت، والتي تصل إلى مطار القاهرة الدولى في تمام الثامنة مساءً قادمة من إسبانيا، بعد تحقيق إنجاز تاريخي للتنس المصري في بطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الكبرى في التنس.

ونجحت ميار شريف في حفر اسمها بالذهب في عالم التنس بعد تحقيقها إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية في تاريخ التنس المصري تصل إلى الدور الرئيسي من بطولات التنس العظمى، بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة في نفس البطولة، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأوليمبياد في تاريخ اللعبة.

وأشادت وسائل الإعلام العالمية بلاعبة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة الـ 172 على العالم، بعد المباراة الرائعة التي قدمتها ضد كارولينا بليسكوفا، المصنفة الرابعة على العالم، في الدور الأول من بطولة رولان جاروس.

وخسرت نجمة التنس المصرية ميار شريف بنتيجة 2-1 ضد كارولينا في المجموعات، لكنها قاتلت وقدمت أداء رائعا أمام المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميا، مما وضع ميار في مستوى ومصاف النجمات العالمية في اللعبة، وضمن لها لقب «فتاة التنس الذهبية»، وحب الشعب المصري.