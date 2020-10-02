شكرا لقرائتكم خبر عن لينو: سأظل حارس أرسنال الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيرند لينو، أنه لم يخش فقدان مكانه فى حراسة مرمى أرسنال لصالح إيميليانو مارتينيز بعدما أبعدته الإصابة فى نهاية الموسم الماضى عن الفريق.

وتعرض لينو البالغ عمره 28 عاما لإصابة فى الركبة فى يونيو وغاب عن الجولات الأخيرة لموسم 2019-2020.

وأبلغ لينو، الذى حافظ على شباكه نظيفة وأنقذ ركلتى ترجيح فى فوز جانرز على ليفربول فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، شبكة سكاى سبورتس: «النادى منحنى دائما الشعور بأننى الحارس الأول، وسأظل الحارس الأول».

وتابع: «هذا النهج كان جيدا من النادى ووظيفتى هى إثبات ذلك كل أسبوع وأعتقد أننى قمت بذلك».

وأردف: «بالتأكيد من الجيد لحارس المرمى أن ينقذ ركلات ترجيح ورؤية الوجوه السعيدة بعد المباراة لكنى أفضل فى المرة المقبلة الفوز دون اللجوء لركلات ترجيح، عندما يحدث ذلك فهذا أمر جيد».

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