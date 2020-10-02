شكرا لقرائتكم خبر عن لينو: سأظل حارس أرسنال الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيرند لينو، أنه لم يخش فقدان مكانه فى حراسة مرمى أرسنال لصالح إيميليانو مارتينيز بعدما أبعدته الإصابة فى نهاية الموسم الماضى عن الفريق.
وتعرض لينو البالغ عمره 28 عاما لإصابة فى الركبة فى يونيو وغاب عن الجولات الأخيرة لموسم 2019-2020.
وأبلغ لينو، الذى حافظ على شباكه نظيفة وأنقذ ركلتى ترجيح فى فوز جانرز على ليفربول فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، شبكة سكاى سبورتس: «النادى منحنى دائما الشعور بأننى الحارس الأول، وسأظل الحارس الأول».
وتابع: «هذا النهج كان جيدا من النادى ووظيفتى هى إثبات ذلك كل أسبوع وأعتقد أننى قمت بذلك».
وأردف: «بالتأكيد من الجيد لحارس المرمى أن ينقذ ركلات ترجيح ورؤية الوجوه السعيدة بعد المباراة لكنى أفضل فى المرة المقبلة الفوز دون اللجوء لركلات ترجيح، عندما يحدث ذلك فهذا أمر جيد».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
103,198
-
تعافي
96,494
-
وفيات
5,930
كانت هذه تفاصيل خبر لينو: سأظل حارس أرسنال الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.