شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يدخل فى أزمة مع «نوبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «كيكر» الألمانية، أن نادى بايرن ميونخ الألمانى أسند دور حارس المرمى الثانى للفريق إلى ألكسندر نوبل، بعدما لوح الحارس بالرحيل على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة، إن هانز فليك، المدير الفنى لبايرن ميونخ، اتخذ القرار بعدما أبدى نوبل انزعاجه إزاء عدم تواجده ضمن قائمة الفريق خلال المباراة أمام هوفنهايم يوم الأحد الماضى، حيث تواجد المخضرم سفين أولريتش على مقعد البدلاء كحارس بديل لحارس المرمى الأساسى مانويل نوير.

وأشارت المجلة إلى أن نوبل كان لوح بالرحيل عن الفريق بعقد إعارة، وذلك وسط ما تردده التقارير حول رغبة أندية ألمانية وأخرى خارج ألمانيا فى التعاقد معه، وذلك فى حالة استمراره كحارس مرمى ثالث للفريق أو فى حالة استمرار المداورة بينه وبين أولريتش فى دور الحارس الثانى.

وتردد أن نوبل كان لوح بالأمر نفسه عند الانضمام إلى بايرن ميونخ.

وكان نوبل الحارس الثانى لبايرن ميونخ فى مباراة كأس السوبر الألمانى أمام بروسيا دورتموند الأربعاء الماضى، والتى تزامنت مع عيد الميلاد الـ 24 للاعب.

وانضم نوبل لبايرن ميونخ فى صفقة انتقال حر، قادما من شالكه فى الصيف، ويبدو مرشحا قويا ليصبح الحارس الأساسى لبايرن مستقبلا.

ورغم ذلك، كان بايرن ميونخ جدد عقد نوير قائد الفريق والمنتخب الألمانى، حتى عام 2023، وذلك مع تواجد أولريتش الذى يحظى بثقة كبيرة كحارس احتياطى للفريق البافارى، وذلك طوال خمسة أعوام قضاها مع الفريق.

ويستمر عقد أولريتش (32 عاما) مع بايرن حتى العام المقبل، ويبدو أنه سيجد صعوبة فى إيجاد فرصة بفريق آخر خلال الانتقالات الحالية التى تغلق يوم الإثنين المقبل.

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وقال أولريتش فى تصريحات نشرتها كيكر: «أمنيتى اللعب كحارس مرمى أساسى. لكن الانتقالات الصيفية لا تبدو جيدة (بالنسبة له) حتى الآن».

على جانب آخر، خطف أندريه كراماريتش مهاجم هوفنهايم الأضواء وقاد ناديه لتصدر دورى الدرجة الأولى الألمانى لكرة القدم بشكل مفاجئ بعد تسجيل خمسة أهداف فى مباراتين ليثير التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ حامل اللقب.

وبدأ المهاجم الكرواتى البالغ عمره 29 عاما الموسم بشكل مذهل وسجل ثلاثة أهداف فى الفوز 3-2 على كولن ثم أضاف هدفين فى الانتصار الساحق 4-1 على بايرن لينهى سلسلة من 32 مباراة لبطل أوروبا دون هزيمة.

ويهز كراماريتش الشباك باستمرار منذ انتقاله إلى هوفنهايم فى 2016 وسجل 67 هدفا فى 134 مباراة بالدورى الألمانى.

وتسبب تألق كراماريتش فى الحديث حول وجود اهتمام من بايرن الذى أحرز يوم الأربعاء، لقب كأس السوبر المحلية ليحصد لقبه الخامس هذا الموسم بعد التفوق 3-2 على بروسيا دورتموند.

ويهيمن الفريق البافارى على المسابقة منذ الموسم الماضى لكن مدربه هانز فليك ربما يكون شعر ببعض القلق بسبب رحيل العديد من لاعبيه مثل إيفان بريشيتش وتياجو ألكانتارا وألفارو أودريوزولا وفيليب كوتينيو قبل انطلاق موسم جديد مزدحم بالمباريات.

ولا تضم تشكيلة بايرن حاليا أى بديل من طراز رفيع للهداف البولندى روبرت ليفاندوفسكى.

وظهرت علامات الإرهاق على بايرن أمام هوفنهايم ودورتموند الذى حول تأخره بهدفين إلى تعادل قبل أن يسجل البافارى هدفا حاسما قرب النهاية.

وإذا حدث أن تعثر بايرن مجددا أمام هيرتا برلين يوم الأحد، فإن التفكير فى تدعيم الصفوف سيكون متأخرا لأنه سيتم غلق باب الانتقالات فى الخامس من أكتوبر الجارى.