شكرا لقرائتكم العجلات الحربية تعبر الحدود بثلاثية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على حرس الحدود، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم عبد الرحمن شيكا للإنتاج فى الدقيقة 7، ومن ضربة ثابتة نجح عمرو الحلوانى فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 40، وفى الشوط الثانى سجل محمد شوقى غريب الهدف الثانى للإنتاج بالدقيقة 53، ثم أضاف محمد فييرا الهدف الثالث فى الدقيقة 58.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 37 محتلاً المركز التاسع بجدول الدورى، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر، فيما تأزم موقف الحرس بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 30 فى المركز السادس عشر بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 13 وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

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وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. اسة المرمى : أحمد السعدني، خط الدفاع : عمرو الحلواني _ محمد الشبيني _ خالد سامي _ حسن مجدي، خط الوسط : أبراهيما كونيه_ مصطفي جمال _ محمد عبدالطيف، خط الهجوم : جريندو _ نانا انتوي _ انطوني لوكاسا.

وجائت تشكيل الإنتاج الحربي كالأتي :حراسة المرمى : عامر عامر، خط الدفاع : محمد شوقي غريب _ محمد بازوكا _ أحمد شديد قناوي _ البدري، خط الوسط : أحمد دويدار _ محمد عادل _ غنام محمد، خط الهجوم : محمد رجب _ محمد فييرا _ عبد الرحمن شيكا.