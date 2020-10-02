شكرا لقرائتكم "تراي ماتش" في المران الأول لموسيماني مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وقاد موسيماني وجهازه المعاون أول مران له بالفريق اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك وبناء الهجمات في الشق الهجومي.

Advertisements

وعقد موسيماني جلسة خاصة مع محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق، على هامش المران وتحدث موسيماني مع قفشة عن بعض النصائح والتعليمات، التي يرغب في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى ، شهد المران تألق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأحمر في التقسيمة التي شهدت مشاركته في مركزه الأصلي الجناح الأيسر ، ونجح كهربا في احراز العديد من الاهداف مستغلا معظم الفرص التي لاحت له ، فيما حرص موسيماني علي ايقاف المران في اكثر من مناسبة لتصحيح اخطاء اللاعبين خاصة على مستوي بناء الهجمة والارتداد الصحيح من الدفاع للهجوم والعكس.