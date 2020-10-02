شكرا لقرائتكم كابيلو مخطط أحمال الأهلي الجديد يكثف تدريباته البدنية للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قاد كابيلو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الجديد الاهلي تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ، ويعمل كابيلو ضمن الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وبدأ موسيماني وجهازه المعاون، مساء اليوم الجمعة، مهمتهم التدريبية مع الفريق رسميًّا لقيادة الفريق لمدة موسمين..
فيما إنتظم علي لطفي، حارس مرمى الفريق في المران الجماعي مساء اليوم الجمعة، بعد تخلصه من فيروس كورونا وتنفيذه البرنامج التأهيلي. وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لحراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر كابيلو مخطط أحمال الأهلي الجديد يكثف تدريباته البدنية للاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.