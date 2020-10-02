شكرا لقرائتكم كابيلو مخطط أحمال الأهلي الجديد يكثف تدريباته البدنية للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد كابيلو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الجديد الاهلي تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ، ويعمل كابيلو ضمن الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وبدأ موسيماني وجهازه المعاون، مساء اليوم الجمعة، مهمتهم التدريبية مع الفريق رسميًّا لقيادة الفريق لمدة موسمين..

فيما إنتظم علي لطفي، حارس مرمى الفريق في المران الجماعي مساء اليوم الجمعة، بعد تخلصه من فيروس كورونا وتنفيذه البرنامج التأهيلي. وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لحراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.